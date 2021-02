Ik vind: Wind nee. Water ja

Het is een goed idee van Magda Rook van GPR Burgerbelangen om de waterkracht van de IJssel te benutten voor de opwekking van energie (Regiobode 3-2-’21). Waarom zou iedere gemeente moeten kiezen voor verfoeilijke windmolens waar we een boel narigheid van kunnen verwachten? Die niet alleen schade toebrengen aan mens en dier en dus aan ons welzijn, maar ook het culturele landschap, waar we met z’n allen zo trots op zijn, definitief de doodsteek geven.

Wie in deze omgeving woont met zijn prachtige afwisseling van landschappen, van de massieve heuvelrug naar de vlakke uiterwaarden, zal ongetwijfeld bij de IJssel wel eens gekeken hebben naar de pracht en kracht van het stromende water. Iedere dag in beweging en dat al eeuwen lang. Wie bovendien de plek kent in de uiterwaarden tussen Velp en Rheden, waar de voormalige steenfabriek heeft gestaan, zal zich afvragen waarom daar niet een energie-opwekkingsstation gebouwd kan worden. Enerzijds gebruik makend van watermolens en anderzijds van zonnepanelen. Het is niet alleen een mooie oplossing voor dit terrein, dat al jaren braak ligt, maar eveneens een manier om als gemeente aan de energievraag mee te werken.

Leg daarnaast de daken op onze industrieterreinen vol met zonnepanelen en we zijn al weer een heel eind verder. Het zou de oplossing kunnen zijn om ons culturele erfgoed, in de vorm van het prachtige landschap, ook voor toekomstige generaties te behouden. Dat is ook de uitdaging voor onze bestuurders: geef een eigen invulling aan het energievraagstuk. Een invulling die recht doet aan onze omgeving en rekening houd met mens en dier.

Kees van der Weyde,

Velp