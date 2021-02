Ik vind: Uitbreidingsplannen Rotra niet goed voor Doesburg

De Doesburgse bedrijven Rotra en Ubbink willen hun bedrijventerrein aan de Verhuellweg fors uitbreiden. Volgens de plannen die er nu liggen, betekent dit dat de lengte van de loskade wordt verdubbeld en er een tweede kraan van 30 meter hoog wordt geplaatst. Bovendien gaat een groot deel van de huidige gebouwen tegen de vlakte om plaats te maken voor 22 meter hoge opslagloodsen.

Op zich is het goed nieuws als bedrijven groeien. Goed voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling van de stad. Maar wij van PvdA/GroenLinks Doesburg vragen ons af wat Doesburg opschiet met de uitbreiding die nu op stapel staat. Met name Rotra wil fors investeren in over- en opslag van containers en goederen; activiteiten waarvoor door robotisering juist steeds minder arbeidskrachten nodig zijn.

Daarnaast zijn er talloze argumenten aan te dragen waarom het voor Doesburg juist niet goed zou zijn als deze uitbreidingsplannen doorgaan. We willen ons graag presenteren als aantrekkelijke historische Hanzestad. Met succes, want jaarlijks weten steeds meer toeristen ons te vinden. De vraag is of dat zo blijft, als straks ons beschermd stadsgezicht wordt ontsierd door opslagloodsen van 22 meter hoog en een tweede hoge overslagkraan van 30 meter hoog. Om over de overlast van extra vrachtverkeer nog maar te zwijgen.

Ook voor het milieu is deze expansie slecht nieuws. Het betekent meer uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en verstoring van dieren in het aangrenzende natuurgebied Fraterwaard door extra lawaai en nachtelijke activiteiten.

Rotra en Ubbink zijn bedrijven die hun roots in Doesburg hebben. Bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid en groei. Maar er komt volgens ons ook een moment waarop de vraag gerechtvaardigd is of die groei tegen iedere prijs moet doorgaan. En of met name een groot logistiek bedrijf als Rotra op deze plek wel kan doorgroeien. We kunnen niet anders concluderen dan dat met deze uitbreiding dit bedrijf simpelweg een maat te groot wordt voor Doesburg. Met alle negatieve gevolgen van dien voor natuur, bewoners, bezoekers, cultuur en infrastructuur.

PvdA/GroenLinks Doesburg is daarom tegen de plannen zoals ze nu op tafel liggen. Beperkte uitbreiding van Ubbink is wat ons betreft zeker bespreekbaar, maar de grootschalige uitbreiding van Rotra gaat duidelijk een stap te ver. In het belang van onze prachtige stad zeggen we: niet doen.

Namens de fractie van PvdA/GroenLinks Doesburg,

Mark Mol