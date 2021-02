Ik vind: Trotse burgemeester

U hebt het onlangs in dit blad kunnen lezen, onze burgemeester is trots op ons. Trots op de inwoners van Brummen vanwege de vele initiatieven die vanuit de bevolking worden ondernomen. Op de inwoners die zich betrokken voelen en inzetten voor de gemeente. Da’s mooi, een trotse burgemeester. En dat hij trots kan zijn komt dus eigenlijk door ons. Dan kunnen we ook een beetje trots op onszelf zijn.

Maar er is ook een andere kant, hoe trots zijn wij op onze burgemeester? Ongetwijfeld zijn daar vele redenen voor. Maar wij als PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) kunnen dat gevoel nog niet opbrengen. Dat zit zo; enkele jaren geleden konden we het genoegen smaken de burgemeester op bezoek te hebben bij een van onze ledenvergaderingen. We brachten het grote gebrek aan appartementen in onze gemeente onder zijn aandacht. Zowel in de sociale als vrije sector. We kregen de toezegging dat hij zich daarvoor zou inzetten. Echter, tot op heden hebben we geen resultaten gezien. Navraag bij de Woningstichting gaf aan dat ook daar geen plannen in voorbereiding zijn. Verbazingwekkend. Overal in den lande worden in rap tempo appartementen uit de grond gestampt.

Wat maakt Brummen zo bijzonder dat er in hier geen appartementsbouw plaatsvindt? Van de circa 20.000 inwoners is er een kwart boven de 65. Mensen die straks, als het huis te groot wordt, ze de tuin niet meer aankunnen of alleen zijn komen te staan, naar een dan voor hen passende woning zullen vragen. Enkele jaren geleden heeft het gemeentebestuur zich vastgelegd op een beleid waarin een woningzoekende binnen 2 jaar aan een passende woning zou moeten worden geholpen. Dan toch ook voor de mensen die naar een appartement willen? Toch? Of bepaalt de gemeente wat passend is?

We hebben dezer dagen de burgemeester de vraag voorgelegd wat het resultaat van zijn bemoeienis heeft opgeleverd. Wij zien belangstellend naar zijn reactie uit. De PCOB houdt u op de hoogte.

Th.Heijerman,

Eerbeek