Ik vind: Sprookje?

In Spankeren zijn de mensjes in rep en roer. De gemeente wil vlakbij hun huisjes in de mooie natuur grote windmolens plaatsen. Mijn grote wijze vriend Oehoeboehoe woont alweer enige tijd in het Soerense Broek. Samen met al zijn gevederde vrienden heeft hij het reuze naar zijn zin. Lekker rustig en voldoende te eten. Laatst hadden ze het er nog over dat elk dier zo blij was met het terug gegeven stuk natuur. Ik heb mijn vriend de uil de situatie uitgelegd en hem om raad gevraagd.

‘Ik vind het wel raar dat die gemeente niet aan zijn eigen mensjes denkt. Maar weet je wat’, zei hij, ‘ik heb een tijdje geleden kennis gemaakt met een paar wespendieven, leuke lui, en wat blijkt, wij zijn helaas vogelvrij, maar zij zijn beschermd. In heel Europa. Dus lijkt het me een goed idee om aan hun te vragen om nog wat vriendjes mee te nemen. Voor de duidelijkheid. Dan wordt het voor de gemeente wel heel ingewikkeld om die molens nog te plaatsen, en dan hebben de dieren en de mensjes weer rust’.

Ik ben blij met mijn vriend Oehoeboehoe.

Paulus de B.

