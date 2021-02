Ik vind: Rechtzetten

Er stonden een paar onwaarheden in het stuk van SID in Regiobode van twee weken geleden. Wij willen een aantal fabels omtrent de nieuwste uitbreidingsplannen van Rotra en Ubbink uit de wereld helpen. De bedrijven willen uitbreiden om duurzaam en beheerst te kunnen groeien. Maar de uitbreiding die zij voor ogen hebben is niet duurzaam in de ecologische zin. De binnenvaartschepen die op gas varen, lekken het zeer schadelijke broeikasgas methaan. Scheepvaart is nog altijd zeer vervuilend. De verbouwing is allerminst beheerst met een groei van meer dan 35 procent, een onbeperkt aantal afvaarten en een onbeperkt aantal kranen!

De plannen zijn helemaal niet getoetst en goed bevonden door Provincie Gelderland en gemeente Doesburg. Integendeel, de onderzoeken zijn deels incorrect, onvolledig of verouderd. Er is overduidelijk geen rekening gehouden met de gevoeligheid en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied. Had de gemeente hier wel goed naar gekeken, dan had ze geweten dat dit plan onuitvoerbaar is, omdat het in strijd is met Europese en nationale wetgeving.

ID stelt dat gezonde bedrijven in Doesburg een impuls geven aan werkgelegenheid in de regio. Dat klopt, en het omgekeerde is ook het geval: een gezonde economie in de regio betekent werkgelegenheid voor Doesburgers. Daarom is het landelijk beleid van regionale clustering van bedrijventerreinen ook zo zinvol. Op enkele, geschikte plekken ruimte bieden voor groei betekent effici├źntie en minder druk op infrastructuur, milieu, natuur en leefbaarheid elders in de regio. Economische groei, misschien, maar dan daar waar het kan. En dat is niet aan de Verhuellweg in Doesburg.

Stichting Fraterwaard

Doesburg