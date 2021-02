Ik vind: Nieuwbouw Johanneshof

Ja hoor, we hebben weer een bouwplan in Dieren waartegen buren in opstand komen. Natuurlijk mag dat. En een beetje NIMBY-tromgeroffel mag daar best bij horen. Maar dit keer maken de bezwaarburen het wel heel bont. 24 appartementen voor dementerende ouderen vinden ze te veel. Iets met ‘buitenproportioneel’, las ik in deze krant. Ze willen maximaal drie buurmannen. Ieder met een eigen villa, dat wel.

Beste boze bezwaarbuur. Ga eens langs de Zutphensestraatweg staan en bekijk uw eigen appartementencomplex eens van een afstandje. Kijk eens naar de omvang. Naar uw uitzicht op de IJssel dat uw dorpsgenoten door dat gebouw nu niet meer hebben. Sta dan nog eens stil bij het begrip ‘buitenproportioneel’, voor u dat woord opnieuw in de mond neemt of in een krant laat optekenen.

En als u daar dan toch staat, denk dan ook eens na over een ander begrip: solidariteit. Misschien moet ik daarbij verklappen dat er heel veel mensen, in een minder bevoorrechte positie dan u, naarstig op zoek zijn naar een woning. Jongeren die uit huis willen of een gezin willen stichten. Ouderen die kleiner willen wonen. Ouderen die een zorgwoning nodig hebben. Voor velen is er nu geen woning beschikbaar of is een woning financieel onbereikbaar.

Om dat op te lossen moeten we alle zeilen bijzetten en creatief naar ruimte zoeken. We kunnen het onszelf niet veroorloven om overal alleen maar luxe villa‘s te bouwen. Ook niet op de gronden van uw buurman. Misschien moet u daar eens bij stilstaan, voor u uw bezwaren hoog van de toren schreeuwt.

Tim Strikers,

Doesburg