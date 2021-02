Ik vind: Nieuwbouw Johanneshof

In Regiobode van woensdag 10 februari zijn twee artikelen gewijd aan de geplande verandering van het bestemmingsplan voor de Johanneshof te Dieren. Op persoonlijke titel wil ik reageren. Eerst op de ingezonden brief van de heer Strikers uit Doesburg. Geweldig dat er ook iemand uit Doesburg betrokken is bij de kwaliteit van wonen in Dieren. Ik vermoed een Dierens verleden. Echter met te weinig kennis over het verleden, zo lijkt het.

Op de locatie Johanneshof heeft voor de huidige bebouwing de Schippersschool gestaan en het gebouw van de Welkoop. Er is dus vanaf de Zutphensestraatweg geen echt zicht op de IJssel geweest op die locatie. Zeker niet in de jarenlange verpauperings- en krakerstijd voorafgaande aan de bebouwing.

De totstandkoming van de huidige bebouwing is een langdurig proces geweest, waarbij uiteindelijk de buurt, ontwikkelaar en de gemeente overeenstemming hebben bereikt over de huidige invulling. Een overeengekomen invulling, waar door de kopers ruim voor is betaald, maar waarvan nu zou moeten worden afgeweken, omdat de projectontwikkelaar geen boodschap meer heeft aan oude afspraken en voorrang verleent aan bediening van een mogelijke nieuwe klant. Niet echt een betrouwbaarheidsaanbeveling.

De heer Strikers vindt dat de buurtbewoners hun bezwaren hoog van de toren schreeuwen en positioneert hen als niet solidaire-en bevoorrechte buurtbewoners. Een forse stellingname zonder enige kennis van achtergronden en situatie. Maar zo werkt dat blijkbaar in de nieuwe maatschappij. Ook al weet je niets of niet veel van wat er speelt, je mag er van alles van vinden.

Ondanks dat er overeenkomsten liggen voor de beoogde ontwikkeling en ook op die basis is afgerekend, kun je dus zo maar die afspraken terzijde schuiven. En voor de goede orde; de bezwaren zijn niet tegen woningbouw op deze plek en zeer zeker niet tegen het huisvesten van ouderen met dementie.

Het bezwaar is de massaliteit van het geplande gebouw en de daarbij behorende schending van de beoogde ruimtelijke kwaliteit en het voorzien van allerlei toekomstige problemen ten aanzien van verkeers- en parkeerproblematiek en toekomstige functionaliteit.

En nog even voor mijnheer Stikers, een beetje solidariteit met zittende buurtbewoners en respect voor gemaakte afspraken zou ook heel mooi kunnen zijn.

En wie is er niet voor een afdoende bouwproductie in een adequate woningmarkt. De gemeente Rheden lijkt daar voldoende ruimte voor te kunnen maken.

In het tweede artikel over deze locatie wordt door de gemeente Rheden gezegd dat de locatie zich goed leent voor een ontwikkeling van een complex voor ouderen met dementie. Dit is in tegenspraak met de door de gemeente zelf vastgestelde Visie op wonen, welzijn en zorg.

Gezien het feit dat het College zich zonder overleg met de bewoners met een intentieovereenkomst aan de ontwikkelaar heeft gebonden en zo de bewoners voor een voldongen feit heeft geplaatst, moeten hoop en vertrouwen zijn gevestigd op de gemeenteraad, die straks een oordeel moet vellen. Zij zal ongetwijfeld nog nader worden geïnformeerd over de bezwaren en bijbehorende argumenten.

Wanneer je als burger herhaaldelijk wordt verzocht mee te denken en te participeren in het maatschappelijk debat. zou het fijn zijn als je serieus wordt genomen.

Jan Bouwman,

bewoner Johanneshof Dieren