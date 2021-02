Ik vind: Molens?

Ons standpunt tijdens de verkiezingsdebatten in 2018 is niet veranderd; wij zijn niet tegen windmolens, maar ze horen op een plek waar zij optimaal rendement opleveren. Op zee. Windmolens halen een optimaal rendement bij windkracht 6 en dat is in onze regio een zeldzaamheid. Zie de windkaart van Nederland. De molens in de regio, dus Zutphen, Duiven en Deventer, hebben minder opbrengst doordat ze in de luwte staan van het Veluwemassief en last hebben van de wervelingen, veroorzaakt door de bomen op de Veluwe. In de regio verschijnen daardoor steeds hogere windmolens. Het uiterste noordelijke puntje van Rheden langs de IJssel geeft voor Rheden een hogere opbrengst dan windmolens op het Soerense Broek. Maar verstoringen van zichtlijnen vanuit Hof te Dieren, een keer per jaar opengesteld, en de overige landgoederen maken windmolens aan de IJssel volgens de gemeente onwenselijk.In ganzenrustgebieden zijn windmolens en zonneparken ook onwenselijk.

Natuurreservaat Soerense Broek is het leefgebied van ijsvogels, uilen, kieviten en mensen. Dat is blijkbaar geen belemmering. Dat windmolens van 240 meter in het Soerense Broek inwoners in de nabijheid en Laag-Soeren, Spankeren, Dieren-Noord, Stenfert 2 in Dieren en Wilhelminapark in Eerbeek licht- en geluidsoverlast bezorgen en slecht zijn voor hun gezondheid, zo blijkt uit onderzoeken, is blijkbaar niet erg.

In Duitsland en Denemarken mogen geen windmolens meer worden neergezet binnen 10 keer de hoogte van die molens tot woningen. Dit komt voor de geplande molens op 2,4 kilometer.

Dit terwijl er een goed alternatief is dat niet wordt meegenomen in het onderzoek. Wij hebben het al meerdere keren in de raad genoemd, maar het wordt niet serieus genomen door de wethouder. Innovatieve watermolens in de IJssel, deze draaien dag en nacht ook als er geen zon of wind is.

Nieuwe watermolens zijn visvriendelijk en hebben ook nog een veel hoger rendement dan windmolens: 90 procent tegenover 23 procent. Drie watermolens in de IJssel, diameter 6 meter, leveren genoeg stroom voor 1000 huishoudens. Evenveel als 16.000 zonnepanelen en dan dag en nacht. Zonder aantasting van het landschap. Het mooie is dat die molens in de regio worden vervaardigd en de Provincie Gelderland subsidie heeft verleend voor het innovatieproject om ze te ontwikkelen. Wat ons betreft een win-win situatie. Stelt u zich eens voor hoeveel stroom we kunnen opwekken van Velp tot Spankeren?

Magda Rook

fractievoorzitter GPR Burgerbelangen