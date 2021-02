Ik vind: Molens op De Beemd

Vorige week stond er al een ingezonden brief van onze fractie in deze krant over de windmolens in het Soerense Broek. Onze mening over windmolens op de Beemd, dat zal u niet verbazen, is niet anders. Vlakbij een woonwijk van Velp gaan zij geheid voor overlast zorgen in de vorm van geluid, licht en schaduw. Ik vind dat de vervuiling bij de productie en woonomgeving moet opwegen tegen het uiteindelijke rendement. Dat is in onze omgeving niet aan de orde.

Zie de windkaart van Nederland. Het gemiddelde windniveau in onze omgeving is 3 tot 4 Beaufort. Windmolens hebben 6 Beaufort nodig om op vol vermogen te draaien. Een windmolen van 5MW op zee levert energie voor bijna 5000 huishoudens. En een molen op land van 3MW levert stroom voor bijna 2000 huishoudens als hij gunstig staat. De molens rondom in de regio staan regelmatig stil, omdat ze pas bij windkracht 2-3 beginnen te draaien.

De aantasting van ons landschap en woonomgeving door windmolens met een laag rendement, doordat ze achter het Veluwe Massief staan, is niet uit te leggen aan omwonenden. Onbegrijpelijk vind ik dat we geen huizen, die we nodig hebben, kunnen bouwen in het buitengebied omdat dat het landschap aantast. Maar wel windmolens inplannen in een natuurgebied. Brummen heeft toevallig ook het oog laten vallen op het aanpalend gebied. Molens die, zie de Analyse Energie en Landschap, het landschap niet aantasten maar geclusterd een mooi beeld opleveren.

Het is, als u een mening heeft over windmolens en zonnevelden die in Rheden moeten zorgen voor duurzame energie, nu het moment om die mening te geven.

Vorige week stond er al een oproep in de Regiobode van de gemeente Rheden. Wij doen het nogmaals: laat uw mening horen. Aangezien het niet mogelijk is fysieke bijeenkomsten te houden door de coronamaatregelen gaat dat digitaal. Normaal gesproken houdt de gemeente avonden waar inwoners vaak één op één aan een ambtenaar vragen kunnen stellen. Doordat dat niet mogelijk is, vinden wij dat er uitstel moet komen rondom de RES besluiten door gemeenten.

Wij hebben vorige week hierover vragen aan het college gesteld.

Tot die tijd kunt u tot 14 februari reageren, de stukken zijn te vinden op www.rheden.nl/SEO en de reactie kunt u sturen naar energiek@rheden.nl.

Frans Kooistra

Raadsvolger GPRBurgerbelangen

gprburgerbelangen.com