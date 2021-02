Ik vind: Laat uw stem horen

Wat voor een gemeente zijn wij? En hoe willen we er over 20 jaar uitzien? In de gemeenteraad hebben wij als CDA nadrukkelijk gepleit om dit te onderzoeken en om hierop een visie te formuleren. Het zijn belangrijke en actuele vragen. Want we wonen in een mooie groene gemeente, maar tegelijkertijd hebben ook wij een verantwoordelijkheid voor het klimaatprobleem.

Met name windmolens en zonnevelden hebben veel impact op de ruimtelijke ordening. Door hun omvang is het steeds belangrijker geworden om een visie te formuleren op de eigen identiteit. We waren blij om te horen dat dit in het kader nieuwe Omgevingswet inderdaad zal gebeuren. Het betekent dat beleidsinitiatieven, analyses en projecten hieraan getoetst kunnen worden.

Veel mensen hebben een sterke mening over windmolens en zonnevelden. Er zijn in deze krant veel ingezonden brieven verschenen, een petitie over windmolens aan de Broekdijk in Spankeren is al meer dan 1.000 keer ondertekend. Dat het onderwerp met name in Spankeren en in Velp sterk leeft is wel duidelijk.

Als CDA hebben we de gemeente twee keer uitgedaagd om een enquête te houden onder de inwoners. Van harte hopen wij dat deze alsnog zal worden uitgevoerd. Binnenkort zal wijkvereniging DINO uit Dieren noordoost in ieder geval een enquête houden onder de inwoners. Het kan belangrijke input geven waarmee we later dit jaar goede besluiten kunnen nemen.

Peter Paul Geelen

CDA gemeenteraad Rheden