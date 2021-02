Ik vind: Klap van de molen

De afgelopen week hebben we de pracht en kracht van de IJssel kunnen aanschouwen. Voor mij, bewoner van de Voorsterklei, voelde het alsof de IJssel zelf een signaal wilde afgeven: Zie mij! Er ligt een grote bedreiging op de loer!

Onlangs vroeg de gemeente mij of mijn mening over windmolens en zonnevelden nog dezelfde was als in 2019. Ik herinner mij niet dat ooit mijn mening omtrent dit onderwerp is gevraagd. Je gaat er toch vanuit dat onze volksvertegenwoordigers (gemeentepolitici) je direct benaderen als hun plannen jouw persoonlijke leefomstandigheden direct gaan raken. Maar nee.

Er wordt gewerkt aan de ‘RES’ (molenjargon 2.0 voor Regionale Energie Strategie) in de Cleantechregio, een onbegrijpelijke samenwerking tussen Heerde, Lochem, Voorst, Brummen, Apeldoorn en Zutphen, waarbij de bevoegdheden van de gemeenten afzonderlijk danwel gezamenlijk vaag zijn. Zij nodigen ‘stakeholders’ uit, vertegenwoordigers van netbeheerders, milieuorganisaties, vakbonden en ondernemersorganisaties, om te overleggen over mogelijke locaties van windmolens en zonneparken. Bewoners werden niet uitgenodigd. Stakeholder betekent in dit geval aandeelhouder, in plaats van belanghebbende.

Volgens de RES wil men reusachtige windmolens plaatsen langs de IJssel op de Voorsterklei. Wij als bewoners vinden dit een heel slecht idee. Ik heb een hele reeks inhoudelijke argumenten tegen dit plan: geluidsoverlast, desastreus voor rivierlandschap en natuur, slagschaduw, gezondheidsklachten, waardevermindering onroerend goed, misbruik van waardevolle landbouwgrond die nodig is voor extensivering en biodiversiteitsproblematiek.

Wij bewoners van de Voorsterklei hebben een vereniging opgericht ‘Door Weer en Wind’ om ons tegen deze plannen te verzetten en inspraak te krijgen. We zoeken samenwerking met bewoners van omliggende gemeenten, zoals Zutphen en Brummen, om samen een vuist te maken. We vinden het proces niet democratisch en transparant. We worden onder druk gezet dat alles voor 1 maart geregeld moet zijn, terwijl we veel te laat zijn ingelicht. Ook de beperkte mogelijkheid vergaderingen bij te wonen door de coronapandemie maakt het proces ondemocratisch en vraagt op zijn minst om uitstel.

Molens hebben door de eeuwen heen voor voorspoed gezorgd, maar ook tot veel strijd geleid. Het molenjargon 1.0 van vroeger is nog steeds prima van toepassing. Ook nu zijn er een paar mensen voor wie deze omstandigheid ‘koren op de molen is’ en er in ieder geval financieel op vooruit denken te gaan, voor anderen ‘ligt het als een molensteen op hun hart’. Er is met sommige mensen overlegd en een overeenkomst gesloten zonder andere belanghebbenden erbij te betrekken, ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Ik roep de politieke partijen op zich nog voor de verkiezingen over deze kwestie uit te spreken en niet ‘met meel in de mond’!

A.A. de Wit,

Voorst

