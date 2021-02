Ik vind: Hoge Linie

De Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh heeft sinds 1981 onderzoek gedaan op de Hoge Linie naar de situatie van de broedvogels. Ook was er aandacht voor de flora in het gebied. De verslagen van de tien broedvogelinventarisaties staan deels op de website van onze werkgroep, waar ze voor iedereen ter inzage zijn (vwg-stadenambtdoesborgh.nl). Staatsbosbeheer is bekend met de resultaten van deze onderzoeken.

Omdat de Hoge Linie niet vrij toegankelijk is voor publiek, organiseert Stad en Ambt elk jaar excursies, waarbij zowel het historische aspect als flora (o.a. eikvaren, gevlekte orchis, kleine pimpernel) en fauna (o.a. bever, boommarter, otter, das) van de Hoge Linie uitvoerig aan de orde worden gesteld. De genoemde soorten zijn alle bij wet beschermd. Voor ge├»nteresseerden is het op deze wijze toch mogelijk kennis te nemen – en te genieten – van zowel de aanwezige historie als de boeiende natuur op Hoge Linie.

Uit het meest recente onderzoek van de VWG (2019) is echter gebleken dat diverse soorten niet meer aanwezig waren op de Hoge Linie, zoals nachtegaal, grote karekiet, rietzanger, bosrietzanger, zomertortel, matkop, grote lijster. Ook werd duidelijk dat de struweelvogels, zoals bijvoorbeeld heggenmus en merel, het veel slechter deden dan voorheen. Het aantal verschillende soorten dat er in 2019 werd aangetroffen was lager dan tijdens voorgaande inventarisaties.

We hebben geconstateerd dat er in de Hoge Linie de laatste jaren erg drastisch onderhoud is gepleegd. Door uitbundig struikgewas te verwijderen, waardoor beschutting en nestgelegenheid verdwijnen, grazige ruige randen geen kans te geven tot zaadvorming waardoor voedselbronnen ontbreken, het meer open maken van het gebied door middel van drastische uitdunning het wild minder dekking heeft, zal de Hoge Linie straks alleen nog maar de aanblik vertonen van een uiterst schraal parkje.

Wanneer vervolgens de Gemeente Doesburg ook nog een deel van de Linie openstelt voor publiek en daar een kunstwerk plaatst om nog meer mensen te trekken, is het naar onze stellige overtuiging gedaan met de kwaliteit van die Doesburgse Parel.

Jettie van Assendelft

Namens de leden van de Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh