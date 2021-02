Ik vind: Fusie ziekenhuizen

Ziek zijn en beter worden. Beter worden van ziek zijn. Ergens in de verte en op zeer bescheiden wijze heb ik ooit eens kennis genomen van een op handen zijnde fusie tussen het Koningin Beatrix Streekziekenhuis in Winterswijk en het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. Zonder enig inzicht en kennis van zaken dacht Ik destijds in een flits: ‘goed bezig jongens’.

Wat me blij stemde, was dat de initiatiefnemers voor een fusie dat deden om een onontbeerlijke kwaliteitsslag te kunnen maken. Maar bovenal om ‘zorg’ voor mensen in de Achterhoek toekomstgericht te ontwikkelen en veilig te stellen. Nu stel ik vast dat ze enkel de liefde een beetje bedreven hebben en de verantwoordelijkheid van een zwangerschap niet aankonden, kortom geen nieuw leven dus en dus geen toekomst. En van alle mensen in de Achterhoek wordt nu gevraagd vooral begrip te hebben voor het feit dat ego boven het gezond verstand gaat.

Het klinkt misschien iets teleurstellend, maar ik kan er, in het licht van goede zorg, geen begrip voor opbrengen en gelukkig voor alle beleidmakers ligt ook dit artikel morgen weer bij het oud papier.

Overigens, op het visitekaartje dat ik kreeg voor het maken van een afspraak voor een nabehandeling staat: ‘Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland ziekenhuis’ en ‘Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz’. Wie de naam bedacht heeft en waar het voor staat is mij onbekend, maar het klinkt goed en doet me denken aan santé, proost, gezondheid!

Frans Gerbrands

Doesburg