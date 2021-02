Ik vind: Eduard van Beinumcircuit

Nu een kat. Volgende keer een kind? De Eduard van Beinumlaan ligt in de 30 km-zone. Daar zit het spanningsveld tussen wetgeving en handhaving. Want teveel automobilisten zien de Eduard van Beinumlaan als een strak stukje circuit met een mooie bump en een paar snelle bochten.

Een goed idee werd verkeerd uitgevoerd. Na eerdere klachten reageerde de gemeente met het plaatsen van een ‘u rijdt nu … km/uur matrix’. Er zal over vergaderd zijn, want die meetpost was ‘gericht’ naar de langzame rijrichting van het circuit. Dat bleek even succesvol als het verplaatsen van de flitser op de Harderwijkerweg naar het Callunaplein. De matrixpaal verdween dan ook weer. En de Eduard van Beinumlaan werd voor te veel chauffeurs weer het Eduard van Beinum-circuit, waar de coureurs met snelheden tot 80 km/uur streden voor podiumplaatsen.

Katten zijn snelle dieren, maar ze hebben een beperkt verkeersinzicht. En zo trof ik één van mijn katten verpletterd door een doodrijder/doorrijder aan op het asfalt van de Eduard van Beinumlaan. Een zinloze dood, die me boos en verdrietig maakte. Maar het maakte me weer duidelijk: aan de aan de Eduard van Beinumlaan wonen niet alleen mensen met katten. Er wonen ook mensen met kleine kinderen of kleinkinderen of honden. Om over de paar rollatorgebruikers niet eens te spreken. Want dat soort medemensen is al eerder omschreven als ‘dor hout’.

Als je als coureur een kind, hond of bejaarde raakt, dan heeft je auto meer schade dan bij het raken van een kat. Maar om te voorkomen dat ook zo’n situatie weer uitpakt als het dempen van de put als het kalf verdronken is, wil ik vragen – of eisen – dat er op de Eduard van Beinumlaan verkeersremmende maatregelen worden genomen voordat het te laat is. Omdat de gemeenteraad dan trots kan zijn op preventief denken en doen.

Want als er een snelheidsdode of gewonde valt op het Eduard van Beinumcircuit, dan bent u daar nu, als gemeenteraad, net zo schuldig aan als de chauffeur die het ongeluk heeft veroorzaakt.

Naam en adres bij redactie bekend