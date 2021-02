Ik vind: De Lift

Ik heb het heel even over de lift. Ik verwijs niet naar de welbekende film van Dick Maas, maar heb het over de lift op het mooie station van Dieren, dat afgelopen jaren na inspanning van velen is gerealiseerd. Meerdere keren zijn we als fractie benaderd dat gebruikers niet altijd tevreden zijn over de beschikbaarheid van de liften. Regelmatig staan ze stil en dan duurt het een hele tijd voor dat de hulp beschikbaar is en het euvel is verholpen. We hebben daar in een raadsvergadering vragen over gesteld en vanuit college werd aangegeven dat alles in goede handen was. Vol overtuiging werd aangegeven dat als er storing was eenvoudig de storingsdienst kan worden gebeld. In de lift hangt het telefoonnummer werd geantwoord. Onlangs zijn we wederom door gebruikers benaderd dat er onvrede is.

In de lift is een knop welke in verbinding staat met een storingstelefoon. Veelvuldig wordt hier – door meerdere klachten bevestigd – geen gehoor gegeven en dat is het enige alternatief … bellen naar de storingsdienst. Een klein onderzoek levert op dat in de lift geen telefoonnummer hangt en er ook geen rechtstreekse koppeling is met een alarmcentrale. Bellen met je eigen mobiel is de enige oplossing. Nu hebben heel veel mensen de beschikking over een mobiele telefoon, maar volgens mij is er ook nog steeds een deel dat niet in bezit is van een (eigen) mobiele telefoon. Daarnaast hoop ik echt dat de potentiële liftgebruiker het telefoonnummer van de storingsdienst in het geheugen heeft staan want als je in de lift zit en deze valt stil, dan kun maar hopen dat er snel iemand bij de ingang staat en de storingsdienst belt.

Nu willen wij niet reageren op incidenten, dus vragen wij als VVD om de inwoners die hiermee worden geconfronteerd dit bij ons te melden (datum en tijdstip); bij voorkeur via e-mail ( vvd.s.hanssen@rheden.nl)

Sjir Hanssen

Raadslid gemeente Rheden

VVD fractie