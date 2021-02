Ik vind: De Hoge Linie

Naar aanleiding van de reactie van de heer Van Wijngeeren over de Hoge Linie, wil ik graag het één en ander aanvullen. Door het openstellen van bovengenoemde, komen de natuurwaarden onder druk te staan. Waarom?

Bezoekers, mensen met honden, houden zich niet aan de regels, al dan niet met loslopende hond. Dit is catastrofaal voor de flora (onder andere de ochideën) en fauna (bijvoorbeeld de bever, das, boommarter en otter). De resultaten hiervan zijn te zien op de Lage Linie (hondenstront en vertrapping).

Ook het beleid van Staatsbosbeheer is beneden alle peil. Anngezien een gedeelte van de Hoge Linie volledig is kaalgemaakt, kan hier geen vogel meer broeden. De plaatsing van een stalen frame is een belachelijk plan, omdat wij als inwoners van deze gemeente moeten bezuinigen. Er wordt dus zomaar 75.000 euro over de balk gesmeten.

Hopelijk reageren meer mensen op dit voornemen.

Alfons Kelderman,

Doesburg