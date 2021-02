Ik vind: Bedrijventerrein Verhuellweg

Drie bedrijven in Doesburg (De Blikvanger, Rotra en Ubbink) hebben de wens een aantal van hun bedrijfsgebouwen en de laad- en loskade op het bedrijventerrein Verhuellweg bij de tijd te brengen, waarmee wordt voorzien in de behoefte aan ruimte voor duurzame en beheerste groei. Bij het maken van deze plannen, welke reeds getoetst en akkoord zijn bevonden door Provincie Gelderland en gemeente Doesburg, is in veel opzichten rekening gehouden met de gevoeligheid en ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

oor een duurzame leefbare samenleving en economische groei binnen de gemeente Doesburg zijn investeringen in bestaande bouw, nieuwbouw en infrastructuur cruciaal. Optimalisatie en faciliteren van groei van bedrijventerreinen, onder andere het terrein Verhuellweg, leiden tot versterking van bedrijven en daarmee versterking van de regionale economie en infrastructuur. Sterke gezonde ondernemingen in Doesburg geven een impuls aan de werkgelegenheid in de regio, dragen bij aan een positief vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven (bedrijven trekken bedrijven aan) en zijn aantrekkelijk voor kennisinstellingen, studenten en afgestudeerden waarmee kennis en kunde gewaarborgd blijven. Nieuw ondernemerschap en groei zorgen daarbij voor indirecte werkgelegenheid in de regio (leveranciers, detailhandel, bouw- en installatiebedrijven enz) waarbij zij competitiever kunnen werken nu transport over binnenwater niet alleen duurzamer maar ook kosten efficiënter is.

De ondernemers op de Verhuellweg voelen zich sterk betrokken bij de gemeente en haar inwoners en dragen bij aan de leefbaarheid en het welzijn van de Doesburgse bevolking met het organiseren, ondersteunen en sponsoren van evenementen, verenigingen en goede doelen. Nu de wereld in de greep is van COVID zijn deze ontwikkelingen juist nu essentieel voor een economisch gezond en leefbaar Doesburg waarbij we gezamenlijk, gemeente en bedrijfsleven, optrekken.

Rik Ruesen, voorzitter Stichting Samenwerkende Industrie Doesburg

De Stichting Samenwerkende Industrie Doesburg (SID) is een vereniging van industriële ondernemers met als doelstelling gezamenlijke belangenbehartiging en overlegpartner zijn voor overheden.