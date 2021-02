IJsvereniging Laag-Soeren bereidt zich voor

LAAG-SOEREN – IJsvereniging Laag-Soeren hoopt deze week schaatsers te kunnen toelaten op de baan aan de Jut van Breukelerwaardlaan. Het bestuur komt woensdag 10 februari met een update. Maandagavond laten nog diverse plekken open, dus het is nog even afwachten, meldt de vereniging. Mocht het ijs de komende dagen dik genoeg zijn, dan meldt de vereniging dat via Facebook en de website www.ijsvereniging-laagsoeren.nl.

De ijsbaan is dit jaar alleen mogelijk voor leden van de IJsvereniging. Aanmelden als lid kan nog tot woensdag 10 februari, 9.00 uur ‘s ochtends. Als de ijsbaan open gaat, wordt er geschaatst in drie tijdslots, waarvoor leden zich vooraf moeten aanmelden. Als dit kan, wordt dit online gemeld.

Schaatsen kan van tussen 13.00 en 14.30 uur, van 15.00 tot 16.30 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Er is per tijdslot plek voor 200 mensen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Toeschouwers kunnen niet worden toegelaten. Ouders die niet schaatsen kunnen wel met hun kinderen mee, maar dienen zich dan ook in te schrijven.

Er is geen koek en zopie en ook de toiletten zijn niet beschikbaar. Daarnaast moeten natuurlijk de gangbare coronaregels in acht worden genomen. “Al met al is het een hele lijst aan maatregelen die we noodzakelijkerwijs moeten nemen. We rekenen op jullie begrip ook al omdat dit de enige manier is waarop we toch kunnen schaatsen”, aldus het bestuur.

www.ijsvereniging-laagsoeren.nl