Hulp op gebied van energie

REGIO – Energieloket Midden Gelderland (ELMG) biedt hulp aan mensen op het gebied van energie. Mensen die willen besparen, energie willen opwekken of hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe verwarmingsinstallatie, kunnen met hun vragen terecht bij het loket. Op www.elmg.nl staan onder ‘mijn energievraag’ de meest voorkomende vragen en antwoorden op een rij. Wie er niet uitkomt, kan de helpdesk benaderen via tel. 085 – 3030670 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).

Daarnaast is het mogelijk via de website een woonwensenscan aan te vragen voor een persoonlijk advies over bijvoorbeeld de mogelijkheden om de woning comfortabeler, veiliger of gezonder te maken. Een speciaal getrainde woonwensencoach komt langs voor advies over een toekomstbestendige woning. Dit is aan te vragen via www.elmg.nl/aan-de-slag/woonwensenscan.

