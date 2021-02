Hoog water zet vispassage bijna onder water

DOESBURG – Door de hoge waterstand loopt dinsdagmiddag 2 februari de nieuw aangelegde vispassage in Doesburg bijna onder water. Het scheelt momenteel nog een centimeter of 20 voordat de passage daadwerkelijk overstroomt. Deskundigen ter plaatse geven aan dat de waterstand bij Lobith nog ongeveer een meter zal stijgen en dat daarmee de vispassage in Doesburg onder water zal komen te staan.

Naar verwachting word donderdag het hoogste punt bereikt van 9,20 meter. Dat zal geen effect hebben op het onderzoek naar de vistrap dat momenteel gaande is.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink