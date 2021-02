Hockeyparcours voor volwassenen

DIEREN – Op vrijdagavond 29 januari zijn bij hockeyclub MHC Dieren de trainingen voor de senioren hervat. De junioren en jongste jeugd kunnen onbeperkt doortrainen en onderlinge wedstrijdjes spelen. Dat riep bij de senioren de vraag op of er voor hen dan helemaal niets mogelijk was. Ook zij hebben behoefte aan verbinding op het hockeyveld.

Een aantal trainers is met deze wens aan de slag gegaan en zij zijn erin geslaagd om een fantastisch parcours uit te zetten, dat in tweetallen op veilige afstand kan worden afgelegd. Om onderlinge afstand te kunnen bewaren is de deelname beperkt en de tweetallen zijn duidelijk herkenbaar middels hesjes met rugnummers.

Na de eerste training waren de reacties zeer positief. Eindelijk kon er weer gehockeyd worden. Bovendien zijn de trainers erin geslaagd een zeer uitdagend circuit uit te zetten. John van Noort, Jeroen Gerritsen, Max Verhagen, Thijs van den Brink, Joel Kuipers en Sandra den Hoed hebben een mooi stukje werk geleverd.

Iedereen vanaf 17 jaar kan meedoen, zowel leden van MHC Dieren als niet-leden. Van tevoren aanmelden via meetrainen@mhcdieren.nl is verplicht in verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen. Je krijgt dan te horen of je wel of niet mee kan doen.