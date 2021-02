Het project Broze Aarde gaat officieel van start met prijsuitreiking gedichtenwedstrijd

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs zet zich in als beschermvrouwe van het project Broze Aarde. Afgelopen week nam zij daarvoor een boekje met het gelijknamige gedicht in ontvangst. Komende zaterdag vervult zij haar eerste officiële taak: dan maakt ze bekend wie de jaarlijkse gedichtenwedstrijd heeft gewonnen.

Het is begonnen met het gedicht Broze Aarde dat de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog een jaar geleden schreef, en dat in boekvorm uitgegeven werd. ‘Een mis voor het universum’ noemde ze het. En wie het las, werd getroffen door haar hartstochtelijke liefde voor onze planeet en haar minstens even grote wanhoop nu ze diezelfde planeet steeds sneller haar ondergang tegemoet zag gaan.

Het gedicht sprak een aantal Doesburgers zo aan en werkte zo inspirerend dat besloten werd ‘er iets mee te doen’. Dat ‘iets’ is vervolgens een ambitieus project geworden dat over dit jaar uitgespreid een aantal activiteiten zal gaan bevatten, die allemaal te maken hebben met onze broze aarde. Met als hoogtepunt de uitvoering van het inmiddels op muziek gezette gedicht van Antjie Krog door musici uit Doesburg en omgeving.

De Doesburgse burgemeester Loes van der Meijs is enthousiast over dit plan en heeft zichzelf beschikbaar gesteld als beschermvrouwe van het project Broze Aarde. Haar eerste officiële taak als beschermvrouwe: het op zondag 21 februari onthullen van het aan de zuidmuur van de Martinikerk in Doesburg bevestigde winnende gedicht van de gedichtenwedstrijd die afgelopen januari uitgeschreven werd in het kader van ‘de week van de poëzie’.

Dit is een jaarlijks weerkerende wedstrijd, waarvan het thema dit jaar door de organisatie werd gewijzigd in – u raadt het al – Broze Aarde. Niemand had verwacht dat de wedstrijd zo’n succes zou worden, en dat de kwaliteit van de gedichten zo hoog zou zijn! Kennelijk is de toestand waarin onze planeet zich bevindt iets dat veel mensen bezighoudt. Het was dan ook een behoorlijk zware taak voor de jury om uit al die voortreffelijke gedichten dat ene winnende gedicht te kiezen. Maar uiteindelijk is het gelukt.

Daarna deed zich het probleem voor: voorafgaande jaren vond de bekendmaking van de winnaar en de nummers twee en drie plaats in een feestelijke sfeer met hapjes en drankjes en met veel publiek. Iets dat dit jaar natuurlijk niet mogelijk is. Toch vindt de jury dat de prijsuitreiking door moet gaan, al is het dan op een sobere en een anderhalve meter afstandelijke manier. De jury, bestaande uit Chris Kors, Petra Spaan, Marian Grandia, Tineke Beishuizen en Jan Ravensteijn, zal komende zondag live aanwezig zijn in de Martinikerk, samen met de prijswinnaar en niet te vergeten beschermvrouwe Loes van der Meijs. Er zal mooie muziek te horen zijn, uitgevoerd door pianiste Lucian Venderink, en Tineke Beishuizen zal in een bloemlezing een aantal van de ingezonden gedichten laten horen.

Het publiek zal de bekendmaking van het winnende gedicht alleen online kunnen meemaken. Het compacte maar mooie programma is live te volgen via het YouTube-kanaal van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg (te vinden op www.youtube.com en dan zoeken op ‘Kerk Angerlo-Doesburg’ waar de livestream aangeklikt moet worden). “En ook al zien wij u niet, wij vinden het een fijn gevoel als we weten dat u deze gebeurtenis met ons meebeleeft”, aldus de jury.

Na de bekendmaking van de winnaar gaat het gezelschap naar buiten, waar Loes van der Meijs na een korte toespraak het doek aan de buitenmuur van de Martinikerk zal onthullen.

Foto: Onderschrift foto: burgemeester Loes van der Meijs ontvangt uit handen van Jan Vijn en Patricia Meuws het boekje Broze Aarde als start van het project