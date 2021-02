Herinneringen aan Den Eikenboom gezocht

LOENEN – Hotel restaurant Den Eikenboom is een plek die onlosmakelijk is verbonden met de geschiedenis van Loenen. Door de jaren heen is er heel wat lief en leed gedeeld. Nu Den Eikenboom weer in ere wordt hersteld, gaat het Nijmeegse filmbedrijf Moiety Film een documentaire maken over de geschiedenis van Den Eikenboom.

Den Eikenboom roept bij veel Loenenaren herinneringen op. Het was de plek waar voetbalteams hun overwinning vierden, de liefde opbloeide, verdriet werd weggedronken, trouwerijen plaatsvonden en waar allerlei verenigingen bij elkaar kwamen om te vergaderen. In de documentaire worden verhalen van de gasten opgetekend. Soms verhalen uit eerste hand, soms uit tweede of derde. Maar altijd verhalen die vertellen welke rol Den Eikenboom 200 jaar lang speelde in Loenen.

De makers van de film, Anne van Riel en Sabine Eijkholt, zijn op zoek naar mensen uit Loenen die hun herinneringen aan Den Eikenboom willen delen. Daarnaast zijn ze op zoek naar beeldmateriaal (film- video en foto’s) van het interieur en van feesten en samenkomsten in Den Eikenboom. Alle verhalen zijn welkom. Het hoeven zeker niet allemaal grootse gebeurtenissen te zijn. Ook in de kleine details en herinneringen zijn de makers zeer geïnteresseerd.

Men kan contact opnemen met Sabine Eijkholt via tel. 06-10325986 of info@moietyfilm.com.