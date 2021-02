DIEREN – Aan de Meester Cort van der Lindenstraat in Dieren is dinsdag een hennepkwekerij ontmanteld.

De politie laat in een bericht weten dat het ging om 300 planten die in de woning stonden. De planten en de apparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

De bewoner van het pand is aangehouden.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink