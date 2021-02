Henk Kuipers brengt de Gasthuiskerk in beeld

DOESBURG – Henk Kuipers woont sinds begin 2020 in Doesburg. Toen hij in een oproep voor vrijwilligers van de Gasthuiskerk het woord fotografie zag staan, was zijn interesse meteen gewekt. Als reiziger en fotograaf wist hij weliswaar niet een-twee-drie hoe en waarmee hij de Gasthuiskerk zou kunnen helpen dingen in beeld te brengen, maar het was voldoende om contact op te nemen.

In een kennismakingsgesprek vertelde Henk dat hij graag een bijdrage wilde leveren, vooropgesteld dat hij niet op reis was, natuurlijk. Hij werd daarop met veel enthousiasme ingelijfd in het vrijwilligerslegioen van de Gasthuiskerk. Nog op de avond van dat eerste gesprek maakte hij al foto’s van de eerste repetitie van het Doesburgs Mannenkoor.

Kuipers doet tegenwoordig nog een enkel klusje als fondsenwerver, maar houdt zich voornamelijk bezig met fotografie en reizen. Tegenwoordig is zijn nieuwe woonplaats Doesburg vaak het thema van zijn posts op social media. Zodra de coronaperikelen voorbij zijn kan Henk weer volop aan de bak. Zijn foto’s zijn te te zien op Instagram (@henkuipers).

Foto: Henk Kuipers