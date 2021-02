Help mee met overzetten amfibieën

ROZENDAAL – Net als afgelopen jaren gaan vrijwilligers in de periode maart-april amfibieën in Rozendaal overzetten bij het passeren van de Beekhuizenseweg. De afgelopen jaren is met hulp van vrijwilligers een groot aantal dieren geholpen bij deze gevaarlijke oversteek. De vrijwilligers kunnen bij deze klus extra hulp goed gebruiken.

De amfibieën trekken van de plek waar ze overwinteren naar een plaats waar ze met elkaar kunnen paren. In Rozendaal zijn dat vooral de vijvers van het kasteel en de Rozendaalse beek. Bij deze amfibieëntrek steken veel dieren de Kerklaan, Beekhuizenseweg en Rosendaalselaan over. In deze periode worden veel beesten overreden door het autoverkeer.

Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, plaatst Geldersch Landschap dit voorjaar weer lage schermen aan beide kanten van de weg bij de ingang van kasteel Rozendaal. De padden en kikkers worden via de schermen geleid naar emmers die in de grond zijn gegraven. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de emmers meerdere keren per dag worden geleegd en dat de dieren op een veilige plek aan de andere kant van de weg worden losgelaten.

Wie de amfibieën een handje wil helpen, kan zich tot en met 20 februari opgeven als vrijwilliger. Belangstellenden kunnen zich melden bij Anton Logemann via anton@citaat.nl.