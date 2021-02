Heerlijk schaatsen op het Kanaal

DOESBURG – Na dagenlange voorpret kon er dit weekend overal volop worden geschaatst. Zo bonden ook Iziz, Eva en Loiz de schaatsen onder voor een heerlijk rondje over de Doesburgse wateren. Het is alweer flink wat jaren geleden dat dit kon, dus deze drie dames waren zeker niet de enigen die zich op het ijs waagden. Overal in de regio werd heerlijk geschaatst. Zowel zaterdag als zondag stond er een heerlijk zonnetje en dat betekende volop genieten zolang het nog kon, want maandagochtend trad de onvermijdelijke dooi in.

Foto: Han Uenk