Hard werk resulteert in prachtige ijsbaan Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Het bestuur van IJsvereniging Laag-Soeren heeft er hard voor gewerkt om dit jaar coronaproof te kunnen schaatsen, maar alle inspanningen hebben geresulteerd in een heerlijk weekend. Zaterdag en zondag kon er heerlijk worden geschaatst op de baan aan de Jut van Breukelerwaardlaan.

Het bestuur van de IJsvereniging had voor de winter al stappen ondernomen om eventueel coronaproof te kunnen schaatsen. Er werd een protocol opgesteld met bijbehorende spelregels en dit bij de gemeente Rheden ingediend. Toen de koude echt in aantocht was, is het protocol nog wat aangescherpt in verband met de avondklok en werd de mogelijkheid ingebouwd om in drie tijdslots met maximaal 200 personen tegelijk te kunnen schaatsen. Er werd een digitale portal opgezet waar schaatsers zich konden aanmelden. De gemeente ging akkoord en nu was het wachten of Koning Winter ook zijn medewerking zou verlenen.

Vorig weekend leek het dan ineens winter te worden met veel sneeuw op zondag en ook nog wat op maandag. De voorspelling was dat het eerst zou gaan sneeuwen en dan pas vriezen. Daar waren de ijsmeesters blij mee, want als er sneeuw op het ijs blijft liggen geeft dat problemen. Helaas kwamen de voorspellingen niet geheel uit. Maandag lag er op een deel van de baan toch al een dun laagje ijs en daarop is toch nog behoorlijk wat sneeuw gevallen. Deze sneeuw zorgde voor verminderde aangroei van ijs,

Dus hebben de Soerense schaatsliefhebbers vanaf woensdag met handkracht geprobeerd de sneeuw van het ijs te krijgen, wat met name donderdag- en vrijdagavond met veel vrijwilligers voor het merendeel is gelukt. Door de strenge vorst aan het eind van de week kon de ijsvloer toen verder aangroeien naar de benodigde dikte van minimaal 8 cm.

De inschrijving voor het schaatsen werd dus opengezet. In no time waren de tijdsblokken volgeboekt door de leden. Zaterdag begon de vuurproef, nadat alles in gereedheid was gebracht: verkeersregelaars, parkeerweide, afstandstickers op de banken, alles was geregeld. En al het werk is niet voor niets geweest. Er is heerlijk geschaatst, het warme zonnetje maakte de sfeer er alleen nog maar beter op. Het bestuur maakt een compliment naar de bezoekers, die zich zonder uitzondering keurig aan de regels hebben gehouden. De vereniging kijkt terug op een heerlijk schaatsweekend.

Foto: Han Uenk