Hanzehal in Zutphen wordt vaccinatielocatie

ZUTPHEN – Eind februari/begin maart start GGD Noord- en Oost-Gelderland met het vaccineren tegen het coronavirus in Zutphen vanuit beurs- en conferentiecentrum de Hanzehal. De vaccinatielocatie bevindt zich aan de Fanny Blankers-Koenweg 2, 7203 AA in Zutphen. De maximale capaciteit zal zes priklijnen bedragen. De GGD vaccineert zeven dagen per week, van 8.00 tot 20.00 uur.Senioren boven de 90 jaar ontvangen een uitnodiging van de eigen huisarts en andere senioren van het RIVM. Senioren die niet voldoende mobiel zijn worden door de huisarts gevaccineerd.