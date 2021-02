Hans Westdijk adopteert eerste lammetje

RHEDEN – Ze is geboren op 21 januari, heet Grietje en is het eerste lammetje dat dit jaar werd geboren bij de Rhedense schaapskudde. Hans Westdijk van Pannekoekhuis Strijland adopteerde het diertje en gaf daarmee het startsein voor het nieuwe adoptieseizoen bij de kudde. Iedereen die dat wil, kan een lammetje financieel adopteren en zo de Rhedense kudde een steuntje in de rug geven. De familie Westdijk heeft het overigens niet bij Grietje gelaten, ook twee rammetjes zijn geadopteerd en zij kregen de namen Cas en Hans. Meer over de Rhedense schaapskudde en de adoptie van lammetjes verderop in deze krant.

Foto: Theo Jansen