Groen schoolplein voor IKC Hei & Bos

HOENDERLOO – De afgelopen maanden is er op IKC Hei & Bos in Hoenderloo hard gewerkt aan het groene schoolplein en dat is nou eindelijk af. Het is een prachtig plein geworden waar kinderen van alle leeftijden volop kunnen ontdekken, leren en spelen.

Zo is er een uitdagend klim- en klauterobject, een waterspeelplek waar kinderen zelf water kunnen oppompen en in dit stroompje dammen kunnen bouwen, een buiten(modder)keuken, een glijheuvel, een huttenbouwbos, een moestuin en nog veel meer. Er zijn twee wadi’s waarin, als het hard regent, water blijft staan dat vanaf het dak komt. Na een tijdje trekt dit water de bodem in.

De leiding van de school hoopt dat alle kinderen uit Hoenderloo kunnen genieten van het groene schoolplein en hier met veel plezier komen spelen. Er zijn kinderen die zelfs in het weekend op het plein komen spelen, dus dat zit wel snor. Het is nu afwachten tot het lente wordt en alles groen wordt, dan is pas ècht goed te zien hoe mooi het plein is geworden.