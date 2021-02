Groei Challenge bij Komdersuut

ANGERLO – In deze donkerste periode van het jaar en in deze tweede lockdown, zorgt Komdersuut in Angerlo voor wat lichtpuntjes. “Tuinieren is weer vooruit durven kijken”, zegt de Britse psychiater Sue Stuart -Smith. Daarom start Komdersuut een Groei Challenge, waar iedereen aan mee kan doen. Komdersuut zorgt voor pakketjes met zaden, waar de deelnemers zelf mee aan de slag kunnen gaan. Verder zijn daar alleen materialen voor nodig die in huis te vinden zijn of te koop zijn bij de supermarkt. Om de voortgang te delen, wordt een appgroep aangemaakt, zodat de deelnemers elkaar kunnen inspireren en motiveren.

Wie mee wil doen kan voor maandag 8 februari een mail naar groeiuitdaging@komdersuut.nl. Laat even weten met hoeveel mensen je in huis woont, dan wordt het pakketje daarop aangepast. Wie dat wil, kan een mobiel telefoonnummer doorgeven om te worden toegevoegd aan de Groei Challenge appgroep.