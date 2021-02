Gratis Buurtbemiddeling bij burenoverlast

REGIO – Inwoners van de gemeenten Rheden, Rozendaal of Doesburg die overlast van hun buren hebben en samen niet tot een oplossing komen, kunnen gratis Buurtbemiddeling inschakelen.

Buren ervaren op allerlei vlakken overlast van elkaar, ook nu tijdens de coronaperiode omdat de meeste mensen thuis zijn. Denk bijvoorbeeld aan harde muziek, hondengeblaf of andere geluiden. Ook onenigheid over de erfafscheiding, overhangende bomen of struiken kunnen voor problemen zorgen. Buurtbemiddeling adviseert om overlast eerst met de buren te bespreken. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld. De buurtbemiddelaars kunnen met tips en advies geven en kunnen proberen om buren met elkaar in gesprek te laten gaan. Zij zorgen ervoor dat de bemiddelingsprocedure en het bemiddelingsgesprek in goede banen worden geleid. Het doel is dat de buren samen oplossingen bedenken en de klacht zoveel mogelijk wordt opgelost.

Buurtbemiddeling is te bereiken via buurtbemiddelingRRD@rijnstad.nl of tel. 06 – 29427944 of 06 – 27838471. Meer informatie over Buurtbemiddeling staat op www.rijnstad.nl/buurtbemiddeling.