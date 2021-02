LAAG-SOEREN – De Kanaalweg in Laag-Soeren is woensdagmiddag 24 februari lange tijd afgesloten geweest na een heftig ongeluk. Rond 14.30 uur botsten twee auto’s bij de kruising met de Badhuislaan. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

Een vrouw raakte gewond en is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Haar man en twee kinderen zijn in een andere ambulance ook naar het ziekenhuis gebracht voor nacontrole.

Foto: Dennis van Bemmel/Persbureau Heitink