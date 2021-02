Geurink pakt ook de snelschaak titel bij ESC

EERBEEK – Bij de Eerbeekse Schaakclub werd dit seizoen een online snelschaakkampioenschap gespeeld. Net zoals in het verleden aan het echte bord, werden partijen van 7 + 0 minuten afgewerkt, steeds eenmaal met wit en eenmaal met zwart tegen dezelfde tegenstander. Na twee avonden snelschaken en een paar inhaalduels in de dagen daarna, prijkte wederom de naam van Wim Geurink bovenaan het eindklassement. In tien potjes snelschaak wist hij 7 punten te verzamelen. Net een halve punt meer dan Gerrit Nikkels, die daarmee tweede werd, en een vol punt meer dan Paul van Berkum, die de derde plaats opeiste. Nummers 4, 5 en 6 werden Peter Bette, Theo Heijerman en Michiel Zandbelt.

De Eerbeekse schakers beginnen nu aan de voorjaarscompetitie, ook weer online. Hierin keren zij terug naar een meer klassiek tempo met langere speeltijd. Waar in het najaar partijen van 20+10 werden gespeeld, staan de komende maand 30+30 partijen op het programma.