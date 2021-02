Geslaagde online bingo bij v.v. Dieren

DIEREN – Voetbalvereniging v.v. Dieren organiseerde onlangs een leuke coronaproof activiteit. Op zaterdag 23 januari werd er via Zoom online bingo gespeeld. Binnen mum van tijd werd het maximum van 100 aanmeldingen bereikt. Er werden vijf hilarische rondes gespeeld, onder het genot van een ruim gevulde borreltas, die geheel belangeloos werd aangeboden door Spar Martin en Miranda in Dieren.

“Wij proberen met het organiseren van dit soort online activiteiten zoveel mogelijk het clubgevoel te benaderen en verbinding te zoeken”, aldus de organisatie. “Elkaar kunnen ontmoeten en lol hebben met elkaar is toch waar het bij een vereniging om draait. Fysiek in onze kantine gaat dat nu even niet vanwege dat nare virus.” De winnaars mogen komende week mooie prijzen tegemoet zien, waarmee vv Dieren de lokale horeca ook nog eens ondersteunt.