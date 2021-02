Gemeente Rheden investeert in energiebesparende openbare verlichting

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden gaat investeren in duurzame openbare verlichting. De laatste oude straatlampen worden vervangen door LED-verlichting, dit moet op termijn 17 procent energiebesparing opleveren ten opzichte van vorig jaar.

De gemeente Rheden beheert ruim 7.000 stuks openbare verlichting, verdeeld over straten, fietspaden, gebiedsontsluitingswegen, winkelcentra en pleinen. Momenteel bestaat 66 procent van de openbare verlichting in de gemeente Rheden uit LED-verlichting. De komende jaren vervangt de gemeente de overige 34 procent van de lampen en armaturen.

De gemeente Rheden heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. De vervanging van de verlichting levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen voor 2030 van het klimaatakkoord, die de gemeente zich stelt op het gebied van duurzaamheid. Doordat de gemeente Rheden uitsluitend duurzame energie inkoopt en het gebruik ervan vermindert, dringt zij het gebruik van energie en de daarmee gepaard gaande milieubelasting terug.

De energiezuinige LED-verlichting dimt ’s nachts automatisch op tijden dat er weinig verkeer is. Ook het toe te passen lichtniveau is hierbij van belang. De nieuwe technieken, zoals de ‘slimme’, op afstand bestuurbare, dimbare LED-verlichting, maken het mogelijk om verlichting af te stemmen op specifieke locaties en omstandigheden. Dit levert 17 procent besparing op ten aanzien van het huidige energieverbruik.

Naast verlichting speelt ook donkerte een rol. In het buitengebied, waar veel dieren aanwezig zijn, geldt vermindering van lichthinder of past de gemeente amberkleurige verlichting toe.

Wethouder Marc Budel: “Door middel van slimme LED verlichting en licht op maat zet de gemeente Rheden niet alleen een grote stap voorwaarts op het gebied van duurzaamheid, maar draagt zij ook bij aan de verkeers- en de sociale veiligheid in de openbare ruimte. Slimme technieken maken veel mogelijk, zijn goed voor de duurzaamheid en de portemonnee.”

Foto: Wethouder Marc Budel laat de energiebesparende straatverlichting zien, die de oude gaat vervangen