Gemeente, provincie en nutsbedrijven plannen werkzaamheden samen in

GEM. BRUMMEN – Verschillende straten in de dorpskernen van Brummen en Eerbeek krijgen dit jaar te maken met werkzaamheden in de openbare ruimte. Om overlast zoveel mogelijk te beperken, worden verschillende verrichtingen op elkaar afgestemd.

Op verschillende locaties in de kernen zal het gemeentelijk riool worden vervangen en wordt er gewerkt aan versterking of vervanging van elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen. De provincie Gelderland gaat dit jaar nieuw groot onderhoud uitvoeren op de N786 vanaf de afrit A50 (Beekbergen tot Dieren). Om hinder en overlast te beperken stemmen de gemeenten, Vitens, Liander en de provincie de uitvoering van de diverse projecten af.

In de Eerbeekse Enk werkt de aannemer in meerdere straten aan de riolering. De uitvoering van deze projecten start in april 2021 en loopt door tot voorjaar 2022. Liander verlegt en versterkt delen van het energienet. Afgesproken is dat Liander zich aan de planning van de gemeente houdt en gaat werken in de straten die toch al overhoop liggen, zodat omwonenden niet meerdere keren overlast ervaren.

Vitens en Liander zijn in hun verzorgingsgebieden al enige tijd bezig met het gezamenlijk vervangen van water- en gasleidingen waar dat nodig is. De aanleiding voor deze vervangingsoperatie, die tot 2030 loopt was een storing in 2014 in Apeldoorn. Door breuken in de water- en gasleidingen was de levering van gas destijds dagenlang onderbroken.

Van maart tot december 2021 staan vervangingen gepland voor Brummen en Eerbeek. De uitvoering hiervan is afgestemd op de andere projecten, ook hier om de overlast in de straat voor bewoners en ondernemers te beperken.

De werkzaamheden aan de provinciale weg N786 betreffen in Eerbeek het vervangen van asfalt op de Harderwijkerweg. Deze werkzaamheden staan gepland voor de periode september tot december 2021 en zijn afgestemd op de eerdergenoemde projecten. Het wegennet in Eerbeek, waaronder de Harderwijkerweg (N786), maakt onderdeel uit van het programma Eerbeek-Loenen 2030. In dat kader vindt momenteel een verkenning plaats om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het wegennet te verbeteren. De geplande vervanging van het asfalt aan de Harderwijkerweg betreft echter regulier onderhoud.