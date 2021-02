Geen tulpenactie van Lionsclub Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De tulpencommissie van Lionsclub Bronckhorst heeft zich de afgelopen tijd, net als voorgaande jaren voorbereid op de jaarlijkse tulpenactie. Helaas is besloten dat de actie dit jaar niet door kan gaan.

Ieder jaar verkopen de Lions in de hele gemeente Bronckhorst huis-aan-huis en op sommige weekmarkten bossen tulpen voor het goede doel. In maart 2020 is de actie na één zaterdag afgebroken om de voor iedereen bekende reden.

Dit jaar werd gezocht naar mogelijkheden om de tulpenactie ondanks de coronarichtlijnen toch veilig uit te kunnen voeren. Allerlei mogelijkheden zijn onder de loep genomen, variërend van een bestelwebsite, telefonisch bestellen, tot ondernemers motiveren om flinke aantallen bossen te kopen voor klanten of werknemers. Er ontstond een ‘wat uitgekleed plan’: de verkoop beperken tot de laatste twee dagen voor Pasen. Aan die vraag kon de vaste leverancier helaas niet voldoen en er werd nog een alternatief gevonden voor een week eerder.

De gemeente Bronckhorst gaf echter het dringende advies om nu en de komende periode geen acties te ondernemen waarbij er bewegingen en ontmoetingen plaatsvinden. Net als alle andere verenigingen die verkoopacties van deur tot deur doen, moet de Lionsclub pas op de plaats doen. In overleg met het bestuur heeft de tulpencommissie besloten om zicht aan het dringende advies te houden en dit jaar dus geen tulpen te verkopen. De club beraadt zich over andere acties of acties later in het jaar.