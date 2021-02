Geen herdenking Woeste Hoeve

WOESTE HOEVE – De jaarlijkse herdenking bij Woeste Hoeve op maandag 8 maart kan dit jaar niet doorgaan. Ondanks de start van het vaccinatieprogramma in januari is het einde van deze pandemie nog niet in zicht en is een veilige herdenking niet mogelijk, laat de organiserende stichting Monument Woeste Hoeve weten. Het bestuur zal ervoor zorgen dat er op 8 maart een krans bij het monument wordt geplaatst, dit jaar zonder belangstellenden. De beelden van de kranslegging zijn na 8 maart te zien op www.monumentwoestehoeve.nl.