Geen feestgedruis in Neutenkrakersdorp

KLARENBEEK – Ieder jaar is er medio half februari een drukte van jewelste in Klarenbeek. Het hele dorp doet mee met het grote carnavalsfeest van De Neutenkrakers. Nog altijd is deze vereniging een van de grootste en actiefste carnavalsclub uit de omgeving. Afgelopen zaterdag was het echter erg stil in het dorp van de Neutenkrakers.

Tot 2020 trok vele jaren een lange stoet van ruim honderd wagens en groepen door het dorp dat gezellig kleurrijk was versierd. Helaas nu niet in 2021. Geen borden en versieringen aan de lantaarnpalen maar toch was er wel iets te merken van carnaval in Klarenbeek. De vereniging had de Klarenbekers opgeroepen om de nieuwe oranje/zwarte Neutenkrakersvlag uit te steken. Hier was massaal gehoor aan gegeven. Aan menige woning wapperde de vlag.

Bij enkele woningen was nog een extra versiering toegevoegd. Tegenover het Krakershol aan de Klarenbeekseweg, de plek waar vorige jaren het grote feest werd gevierd, waren een paar spandoeken opgehangen met opschriften als ‘Er heerst een carnaval virus’, ‘CV Gekkenhhuus Klarenbeek’ en ‘Ben je erbie dan hebben wie een epedemie’.

Toch zat het bestuur van De Neutenkrakers niet stil. Voor de vele vierders was er zaterdag een Mega online carnavalsbal. Er werd gezorgd voor een origineel feestje. De Klarenbekers werd gevraagd om thuis op de bank, met een gezellige carnavalsoutfit, getuige te zijn van dit feest waaraan de DJ’s Eric, Mangus, Barry Fest en Thijs hun medewerking verleenden. Het werd een daverend succes. Hoeveel inwoners van dit online feest hebben genoten is niet bekend, maar het bestuur denkt dat er zeer velen zijn.

Zaterdag haalde Omroep Gelderland ook herinneringen op aan het Klarenbeekse carnavalsfeest door een impressie van de optocht van 2020 uit te zenden.

Foto: Martien Kobussen