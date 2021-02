Geen afval in het riool

BRUMMEN – De werkgroep Brummen Zonder ZwerfVuil (BZZV) doet een oproep aan hondenbezitters om zakjes met hondenpoep niet in het riool te gooien. Dit veroorzaakt vreselijke verstoppingen bij de waterzuivering, meldt de groep.

Inmiddels is al vaak onder de aandacht gebracht dat hondenpoep niet op straat, op de stoep of op een speelveld hoort, maar opgeruimd moet worden. Veel mensen doen dat al, met een zakje wordt de poep opgepakt of met een schepje wordt de poep onder een struik gelegd.

Maar wat blijkbaar nog steeds niet bekend is dat de zakjes met hondenpoep nooit echt nooit in de put gegooid mogen worden. Er komen vreselijke verstoppingen van. De waterzuivering loopt zeer regelmatig vast op deze zakjes. Overigens geven niet alleen de zakjes problemen in de waterzuivering, ook maandverband, luiers en inmiddels ook plastic handschoenen en mondkapjes komen in het riool terecht. Dit is echt niet de bedoeling, want als deze dingen in de put of wc gegooid worden geeft dat niet alleen milieuproblemen, ook kan het riool verstopt raken en moet er wellicht een gat in een tuin gegraven of de gang in een huis opengelegd worden, om nog maar niet te spreken van het rioolwater dat in een wc omhoog kan komen en door het huis gaat stromen.

Daarom doet de werkgroep BZZV, onderdeel van Dorpsraad Brummen, een oproep: gooi geen spullen in de putten op straat of in de wc.