Gedichten- en prozawedstrijd voor jongeren met thema Broze Aarde

DOESBURG – Jongeren tussen de 10 en 18 jaar worden uitgenodigd deel te nemen aan een gedichten- en prozawedstrijd met het thema Broze Aarde. Dit thema is gebaseerd op een bekend gedicht van de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog.

Wie graag leest weet als geen ander hoe woorden emoties op kunnen wekken. Taal is misschien wel de mooiste manier om over te brengen hoe je over iets denkt, of je je zorgen maakt, verdrietig bent of juist blij. Neem de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog. Ze heeft een prachtig lang gedicht geschreven, waarin ze vertelt hoeveel ze houdt van de natuur en hoeveel zorgen ze zich maakt over de toestand van deze aarde. Haar gedicht heet Broze Aarde. Wat zoveel betekent als kwetsbare aarde, en voor iets dat kwetsbaar is moet je extra goed zorgen.

Een aantal mensen in Doesburg, die erg betrokken zijn bij onze broze aarde, heeft bedacht dat het een goede zaak is om een wedstrijd uit te schrijven voor jonge mensen die in dichtvorm of in de vorm van een korte tekst vertellen waarover zij bezorgd zijn en wat zij vinden dat er moet gebeuren om het beter te laten gaan met onze broze aarde. Schrijfster en columniste Tineke Beishuizen is betrokken bij de organisatie en legt de opdracht uit: “Het lijkt een heel moeilijke opgave, maar het is nou maar net wat je er zelf van maakt. Misschien is er een dier waarvan je denkt: dit dier mag nooit uitsterven, dit dier moet blijven! Misschien is er een bloem waar je veel van houdt. Misschien vind je het heel erg dat die prachtige gletsjers smelten en in water veranderen. Of dat de winters geen winters meer zijn door de opwarming van de aarde, zodat jij nooit in je leven een Elfstedentocht zult rijden. Zeker is dat je een onderwerp zult vinden om iets over te dichten of te schrijven.”

De wedstrijd is uitgeschreven voor twee leeftijdscategorieën: 10 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar. Een jury zal uit alle twee de leeftijdscategorieën de prijswinnende gedichten / proza kiezen. Voor elke categorie is een prijs beschikbaar van 100 euro. Hou voor een gedicht een lengte aan van maximaal 14 regels en voor een tekst een lengte van niet meer dan een A4-tje, en stuur het vóór 15 maart naar 39dichter@gmail.com. De uitslag volgt een paar weken later.

Voor volwassenen is er al eerder een gedichtenwedstrijd geweest met als thema Broze Aarde, waarvan de uitslag in februari bekend gemaakt zal worden.