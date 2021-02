Fotowedstrijd rond thema Broze Aarde

DOESBURG – Jong en oud kan dit voorjaar meedoen aan een fotowedstrijd rondom het thema Broze Aarde. Doel is om in beeld te brengen wat de invloed is van de natuur op de mens. En omgekeerd.

Het thema Broze Aarde is gebaseerd op een gedicht van de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog, dat begint met de regels: “Hoe kunnen wij zorgen voor de aarde als wij niet zorgen voor elkaar; hoe kunnen wij zorgen voor elkaar als wij niet zorgen voor de aarde.” In het gedicht uit ze haar bezorgdheid over het welzijn van de aarde en de rol die de mensen daarbij spelen.

Voor een groep inwoners van Doesburg, die haar bezorgdheid deelt, is het gedicht aanleiding geworden om een aantal activiteiten te organiseren rond het thema Broze Aarde, om daarmee de aandacht voor dit thema verder te stimuleren. Een van die activiteiten is het uitschrijven van een fotowedstrijd.

De opdracht van deze fotowedstrijd is om de broosheid van de aarde en hoe wij daarmee omgaan in beeld te brengen. Een voorbeeld daarvan is de beroemde foto van de eenzame ijsbeer die hulpeloos ronddrijft op een smeltende ijsschots. Maar smeltende ijsschotsen en beren zijn ver te zoeken als je in onze omgeving woont, dus zullen de deelnemers aan de fotowedstrijd op zoek moeten gaan naar een ander beeld dat duidelijk maakt wat de invloed van mensen op de natuur is en omgekeerd.

“Je kunt het onderwerp dichtbij huis zoeken: mensen scheiden afval of gooien het nonchalant uit het autoraampje, zie het zwerfafval langs snelwegen. Het kan ook een foto worden van een bedreigde plantensoort, of een dier dat met uitsterven bedreigd wordt. En waar zijn eigenlijk al die bijen en vlinders gebleven die tot voor enige jaren onze natuur zo opvrolijkten? Er zijn genoeg situaties denkbaar die het fotograferen waard zijn, maar het is wel een kwestie van denken, zoeken en vooral heel goed kijken”, somt de organisatie op.

De prijsvraag is uitgeschreven voor drie leeftijdscategorieën: een groep van 10 t/m 12 jaar, een groep van 13 t/m 18 jaar en een groep van 18 jaar en ouder. Iedereen mag één foto insturen of één serie van drie foto’s. “Foto’s in een serie moeten iets met elkaar te maken hebben. Samen moeten ze een verhaaltje vertellen, bijvoorbeeld over groei of ontwikkeling of ze moeten opeenvolgende gebeurtenissen in beeld brengen. Stuur je foto’s in een mail met een korte toelichting: welk verband zie je tussen de foto’s en het thema van de wedstrijd”, luidt de oproep.

Het is mooi als de fotograaf over een goede camera beschikt, maar de organisatie benadrukt dat ook met een smartphone mooie foto’s te maken zijn. De foto’s worden beoordeeld op originaliteit en of ze de boodschap van zorg voor de aarde voldoende laten zien. Technische eisen als compositie en kleurgebruik zijn minder belangrijk.

De foto’s dienen te worden ingeleverd als JPG in 3:2 of 1:1 verhouding. In eerste instantie mag een kleiner bestand worden aangeleverd, de winnaars worden gevraagd foto’s in een groter formaat te sturen (een minimale resolutie van 2835 x 1890 of 2520 x 2520).

Een jury zal uit alle drie de leeftijdscategorieën de prijswinnende foto’s kiezen. Voor elke categorie is een prijs beschikbaar van 100 euro. Daarnaast is het de bedoeling dat de beste foto’s zullen worden uitvergroot en worden getoond in een expositie die op een later moment, samen met andere activiteiten rond het thema, zal worden gehouden. Als deze expositie er komt krijgen de eigenaars na afloop van de expositie hun foto(‘s) in groot formaat mee naar huis.

Foto’s kunnen, voorzien van een korte toelichting, tot 1 mei worden toegestuurd naar de jury via mailadres h.y.hoogink@wxs.nl, met vermelding van naam, tel.nr. en leeftijd. De uitslag wordt in juni bekend gemaakt.