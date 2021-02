Foi, Foi: Un rotstreek

Handel is handel. Ze zek wel is: un eerlijke koopman verdient gien stuuver. Of dat helemoal woar is weet ik niet, maar ut is wel un feit da’j van hard warken niet rieke kunt wörden maar wel van de handel. Ja, ie mot d’r brood in zien um wat te handelen. Maar ut mot natuurlijk wel (un bitjen) eerlijk goan. Ut is altied de vroage hoevarre ku’j goan. Mekare te pakken nemmen mo’j nooit doen. Dat kump altied uut en dan he’j ut gedonder.

Ik heuren van Jan Groot Zevert oaver David, un veekoopman. Hee verdienen un beste boterham met de handel. Hee was niet alleen un uutgesloapen koopman maar ok un goldeerlijke keerl woar ze goed zaken mee konden doen. Kiek, dat konden de boeren doar in dat darp achter de Iessel goed waarderen. As de boeren wat te verkopen hadden, dan hadden ze graag dat David langs kwam um un bod te doen op ut vee. De koopman had d’r heel goed verstand van en wist krek wat un goeie pinke weerd was. Met peerde handelen hee ok. En ja, met peerde was ut nog meer un kwestie van vertrouwen, want ieder peerd hef un ander karakter. De boeren mossen d’r van op an kunnen dat ze un goed eerlijk peerd kregen en niet ene met kuren want dat konden ze met ut wark op de boerderie niet hebben. En as ut toch wat mis ging met un peerd (want David koch ok op goed vertrouwen), dan wist hee dat veur de boeren toch goed te regelen.

Tegenoaver David in de stroate wonen un kruidenier. Un alderbastend zuunige keerl. Op un oavond kwam David thuus en liep langs ut winkelraam van zien oaverbuurman. De buurman had ut altied oaver zien mooie aparte etalage. Hee wol noe nog is effen kieken of ut wat biezunders was. Met un half oge zag hee dat argens un prieskaartjen af evallen was en dat op un fles wien terecht was ekommen. Ut kaartje gaf an dat ut 25 cent, un kwartjen, kosten. David zag doar zien kans um de zuunige buurman te pakken te nemmen. Hee stiefelen de winkel in en zei noa un kort proatjen dat hee kwam voor de aanbieding in de etalage. Toch leuk dat de kruidenier zo’n aanbieding had. Hee wol per se de flesse wien hebben veur un kwartjen. En hoe de grutter ok proaten en rèren, de koopman gaf niet toe. Hee mos en zol de flesse wien hebben veur un kwartjen want de pries stond d’r duudelijk op. Zien buurman mos um toen wel de flesse verkopen veur un schamel kwartjen, maar hee was d’r zeker niet te passe oaver. Toen David de winkel uutliep kon de kruidenier ut niet loaten um um nog wat lilluk noa te schreeuwen: ‘Kiek dat is noe un rotstreek!’ David vertrok gien spiere. Hee dreeien zich ummen en zei toen: ‘Nee, nee buurman. De rotstreek kump nog.’ Toen de buurman um niet goed begriepend aan bleef kieken zei hee lachend: ‘As ik de flesse leug hebbe krieg ik dat kwartjen nog van oe weer as statiegeld.’

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Wèès tevrèden met minder, dan krieg ie meer…