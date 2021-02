Foi, foi: Biezeman

Oud-Loenenaar Hein Biezeman hef un joar of wat elejen un bar mooi boek emaak: Bieseman-Biezeman. Ut is wel un heel dik boek van 900 blajen en ok 1200 foto’s. Noe bie ut winterse weer en corona he’j mooi tied um wat te lèzen. Ik heb ut boek nog is bekeken en veur dat ik d’r arg in had was ut een paar uur varder. Ik heb veural de verhalen oaver Loenen elèzen en was wéér verbaasd hoevulle d’r in ut darp is gebeurd.

Interessant is un verhaal oaver ut eekkloppen. Ok oaver de scholen van vrogger met de pompe buuten, griffel en lei, strafrègels schrieven en olde lengtemoaten. Wat un verschil met noe. Un ene uuterste met griffels bie ut andere met de computers in un online-lessen!

In un verhaal oaver de Droefakkers maak Hein duudelijk dat ut verhaal oaver un kind dat doar ummekommen is helemoal niet woar is. Hee leg ok uut weurum die bouwlanden en weg De Droefakkers heet. Ut waren vrogger akkers woar druuven (droeven) gruuiden. Ze proaten toen al oaver de droevenakkers noar ut bos.

D’r steet ook een duudelijke bouwtekening in ut boek hoe’j un parapluberg kunt bouwen. Zoiets ku’j ook gebruuken as stalling veur oe auto. Vrogger was d’r bie elke boerderie zo’n ronde barg woar ut heui en de rogge, haver of tarwe in worden opestapeld.

De oorlogstied kump uutvoerig aan de orde in dit dikke boek. Sommige van disse verhalen bint nogal somber maar bie un enkele mo’j ok lachen, zoals ut verhaal oaver vier leden van de zangvereniging die laat in de aovend, midden op de weg, ut Wilhelmus zongen. Oaver het sociale lèven in Loenen valt heel vulle te lèzen. Dan mark ie pas hoe de wereld de laatste tied is veranderd.

Ut geet niet alleen oaver Loenen maar ok uutgebreid oaver Klarenbeek, Doar is vrogger ut neudige gebeurd. In Klarenbeek goan veul verhalen oaver Krepel. Da’s niet zo gek umdat Krepel van grote invloed is ewès op ut ontstoan van Klarenbeek. Eigenlijk zol Klarenbeek Krepeldorp of Krepeloord motten heten.

Veul luu in Klarenbeek en misschien nog wel meer as in Loenen, heb veul inwoners met un een bienaam (ok wel scheldnaam enuump). Ut verbaas oe soms hoe raak die namen bedach bint. Ok als de drager van un bienaam ut niet altied leuk vindt. In Klarenbeek en Loenen he’j veul families met dezelfde veurnaam. Um duudelijk te wèzen wie bedoeld wordt krieg die persoon vake un bienaam. In Klarenbeek is dat vake bie de Hurenkamps en in Loenen de Modderkolkfamilie. De jongeluu krieg noe andere (fantasie)namen en niet meer de namen van de olders of grootolders. Dus gien bienamen meer neudig.

Hendrik Biezeman(vader van Hein) was bekend as ‘De Hommel’. Zelf kon hee dat niet zo op pries stellen. Un keer, toen hee al bejoard was en zien dagelijkse wandeling dee, werd hee door kwajongens gepest en uutgescholden veur Hommel, zoem zoem. Hee werd zo kwaod dat hee bie de darpsagent aanbellen um zien beklag te doen. Ut zoontje van de politie deed de deur lös en toen hee zag dat ut Hendrik Biezeman was riep hee hard noar zien vader in de woonkamer: ‘Pa, de Hommel is d’r!’.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Met stenen bouw ie un huus en met liefde un thuus