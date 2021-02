Feestdag bij scouting Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 20 februari vierde Scouting Doesburg de jaarlijkse feestdag ter ere van Robert Baden-Powell, de oprichter van Scouting. Normaal gesproken organiseert de groep een grote opkomst, waarbij alle speltakken samen zijn verjaardag vieren, maar helaas kon dit niet in normale vorm doorgaan. Daarom was er dit jaar een hike/speurtocht door de wijk Beinum. De deelnemers liepen samen met hun gezin of een vriendje of vriendinnetje. De route startte bij de Dekamarkt en onderweg moesten er verschillende opdrachten worden uitgevoerd. Aan het einde van de tocht was er warme chocomel om mee te nemen.

De opkomsten bij het clubgebouw beginnen weer vanaf 27 februari. Na een paar maanden van online opkomsten kunnen de jongere speltakken weer van start. Alle kinderen die een keer mee willen doen op scouting zijn van harte welkom. Kijk daarvoor op de website www.scoutingdoesburg.nl.