Ernst-Jan Kuiper geeft lezing over Extinction Rebellion

VELP – Donderdag 18 februari verzorgt Jansen & de Feijter een online lezing over Extinction Rebellion. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gegeven door Ernst-Jan Kuiper, klimaatwetenschapper en meteroloog.

Kuiper is een van de woordvoerders van de Nederlandse tak van Extinction Rebellion – een organisatie die volgens hem radicaal lijkt, maar eigenlijk uiterst rationeel en georganiseerd opereert. Kuiper is het voorbeeld van een burger die in verzet komt, omdat verandering te traag gaat. Extinction Rebellion vindt dat de overheid niet genoeg doet tegen de klimaat- en ecologische crisis. In deze lezing zal klimatoloog Ernst-Jan Kuiper, geboren in Velp en actief in Extinction Rebellion, vertellen waarom er verleden jaar april enkele duizenden ‘rebellen’ naar Den Haag waren afgereisd om te protesteren tegen het uitblijven van doortastend klimaatbeleid.

In het eerste deel van de lezing zal Kuiper een wetenschappelijk overzicht geven van waar we staan in de klimaat- en ecologische crisis en wat er de komende decennia te wachten staat. Het tweede deel gaat over de tactieken van Extinction Rebellion en waarom deze misschien extreem lijken, maar ze in feite moreel te verantwoorden en wetenschappelijk bewezen effectief zijn.

Deze lezing wordt gegeven vlak nadat het boek van Extinction Rebellion genaamd ‘Nu het nog kan’ in Nederland is uitgekomen. Dit boek bevat bijdragen van o.a. Marjan Minnesma, Jan Terlouw, Kate Raworth, David van Reybrouck, generaal Tom Middendorp, Vandana Shiva, Eva Rovers, Tim Fransen en rebellen van Extinction Rebellion. Als klimatoloog heeft Ernst-Jan alle waarschuwingen van de klimaatwetenschap voorbij zien komen. Maar niemand bij de overheid luisterde. Nu hoopt hij met Extinction Rebellion de overheid tot actie te bewegen.

De lezing is online te volgen. Aanmelden kan via info@eenpassievoorboeken.nl. Kosten voor deelname bedragen 5 euro per persoon.

Foto: Ernst-Jan Kuiper op de ijskap van Groenland © Ernst-Jan Kuiper