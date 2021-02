Eerste lammetje Loenermarkkudde geboren

LOENEN – Woensdag 3 februari is het eerste lammetje van de kudde heideschapen in de kooi op de bosweide in de Loenermark geboren. Voor herder Arjan Daalhuisen was dit geen verrassing. Hij verwachtte rond deze dagen de uitbreiding van de kudde.

De geboorte verliep voorspoedig. Het was een ooitje (vrouwtje). Volgens goed gebruik krijgt het eerste lammetje van de kudde een naam die bekenden van de kudde kunnen aandragen bij Geldersch Landschap, eigenaar van de kudde. Er is al massaal gereageerd, vooral door Loenense vrouwen. Omdat het coronatijd is vinden sommigen het leuk om een naam te geven die gerelateerd is aan deze crisistijd. Er werden voorstellen gedaan om het het vrouwelijke lammetje namen te geven als Cora, Corina, Corlinda of Vera. Ook werd een suggestie gedaan om het lam Riek te noemen, naar de echtgenote van Jan Rozenboom, die de kudde in 1956 naar Loenen haalde en hier een kooi voor liet bouwen. De naam wordt later gekozen en bekendgemaakt.

Intussen is herder Arjan erg druk om bij de bevallingen te assisteren als het nodig mocht zijn. Dagelijks worden er een tiental geboren. Meestal eenlingen, maar ook wel tweelingen. De herder verwacht dat er in totaal zo’n 200 lammeren worden geboren. ‘s Nachts slaapt hij vaak in de kooi om een oogje in het zeil te houden bij ooien die gaan ‘moederen’.

Helaas is het dit jaar ook niet mogelijk om de lammetjes te gaan bekijken. Lammetjesdag, dat gewoonlijk rond half maart wordt gehouden, kan wegens corona niet doorgaan. Vele jonge gezinnen betreuren dit sterk, want op deze dag is het altijd erg druk op de bosweide. Een populaire dag voor de jongste jeugd met lammetjes aaien, hutten bouwen, pony rijden en nog veel meer. Helaas dit jaar ook niet.

Om het leed wat te verzachten maakt Gelders Landschap een online-versie van het geboortefeest van de Loenermarkkudde. Op internet zijn de mooie beelden binnenkort te bekijken,