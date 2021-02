Eerbeekse Boys dankt sponsoren

EERBEEK – Onlangs heeft voetbalvereniging Eerbeekse Boys een kleinigheidje gestuurd naar alle sponsoren, om hen te bedanken voor de onvoorwaardelijke steun aan de voetbalvereniging. Het cadeatje bestaat uit een doosje bloembollen met een mooie brief en een hartelijk dankjewel. De bloembollen kunnen een dezer dagen de grond in en dan zullen aan het eind van het voorjaar vrolijke gekleurde bloemen tevoorschijn komen. De actie is uitgevoerd in samenwerking met sponsor Natuurlijk Bloemen en Planten. De Eerbeekse voetbalvereniging wil met dit gebaar laten weten dat zij aan haar sponsoren denkt en beseft dat zij het momenteel niet makkelijk hebben. De club wil desondanks ook vooruitkijken naar een zonnige toekomst. Zo staat de opening van de nieuwe kantine en het tonen daarvan aan de sponsoren nog op het programma.